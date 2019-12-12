Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 1:13

Нью-Йорк (ООН). 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Если КНДР воздержится от провокационных действий, то Соединенные Штаты на переговорах по денуклеаризации могут проявить гибкость, заявил постпред США при ООН Келли Крафт.

"Мы готовы быть гибкими, но мы не можем решить эту проблему в одиночку", - сказала она журналистам перед началом заседания СБ ООН по вопросу о северокорейских ракетных пусках

Она добавила, что "КНДР должна внести свой вклад, и она должна избегать провокаций, она должна участвовать в этом процессе".

Дипломат, выступая на заседании Совбеза, выразила обеспокоенность тем, что Северная Корея может во время новогодних праздников провести ракетные или же ядерные испытания.

"Ракетные и ядерные испытания не принесут КНДР большей безопасности", - сказал Крафт, подтвердив готовность Вашингтона к контактам с Пхеньяном.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркивается в заявлении.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

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