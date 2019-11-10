Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 18:20

Вашингтон. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне не исключают введения санкций в отношении Анкары в случае, если российские зенитно-ракетные комплексы С-400 действительно будут развернуты в Турции.

"Мы очень недовольны этим", - сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью, которое вышло в воскресенье в эфире американского телеканала CBS News.

"Если Турция действительно получит С-400, вполне вероятно, она попадет под санкции, обусловленные законом CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций), их одобрят большинство (представителей) обеих партий в конгрессе, и она почувствует воздействие от этих санкций", - добавил О'Брайен.

"Мы ясно донесли до президента Турции Эрдогана, что в НАТО нет места для С-400, нет места для значительных закупок российского вооружения. Это послание будет четко донесено до президента, когда мы встретим его в Вашингтоне", - отметил советник президента США.

Ранее США в связи с закупками Турцией российских комплексов С-400 исключили Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35.

Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны Соединенных Штатов.

1 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт по поставку Турции всех элементов систем ПВО С-400 Россия выполнила досрочно.

"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию", - сказал Михеев.

23 октября Михеев сказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев. "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400.

Михеев заявил "Интерфаксу" в октябре, что Турции поставлены все элементы С-400, включая ракеты.

Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1ар бп

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