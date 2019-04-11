Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:06

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - США требуется разработать новый комплексный подход по взаимодействию с РФ с целью сокращения риска ядерного конфликта и повышения уровня безопасности, пишут бывшие высокопоставленные американские политики в статье для The Wall Street Journal.

Статья написана Джорджем Шульцем, занимавшем должность госсекретаря с 1982 по 1989 год, Уильямом Перри - министром обороны США с 1994 - 1997 гг, Сэмюэлем Нанном - бывшим сенатором-демократом от штата Джорджия и экс-председателем комитета Сената США по вооружённым силам.

"Это потребует совместных усилий Вашингтона с союзниками США по выработке политики в отношении России, чтобы уменьшить ненужную ядерную угрозу, с которой мы сейчас сталкиваемся, но сохраняя при этом наши ценности и защищая наши жизненно важные интересы", - говорится в статье.

США, по мнению авторов, должны сначала заняться собственной неэффективной политикой в отношении России, а Конгресс "должен проложить путь".

"Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл должны созвать новую контактную группу с ведущими представителями законодательной власти и председателями комитетов из обеих партий для работы со старшими должностными лицами администрации в направлении укрепления НАТО и возобновления диалога с Россией", - отмечается в статье.

Эта модель, говорится в статье, использовалась в Наблюдательной группе Сената по контролю над вооружениями, которую учредили сенатор-демократ Роберт Берд и сенатор-республиканец Боб Доул в 1980-х годах.

"Группе удалось добиться консенсуса по программе модернизации обороны, которая укрепила обороноспособность Америки и усилила возможности сдерживания со стороны НАТО, а также повлияла на политику России, которая позже привела к переговорам по ликвидации ракет в Европе. Эта политика помогла положить конец "холодной войне", - подчеркивается в статье.

Также авторы статьи полагают, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин "должны сделать совместное заявление, подтверждающее, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". Это, считают авторы, станет обновленной версией заявления президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева от 1985 года, которое американцы и русские положительно восприняли как начало усилий по снижению риска и повышению взаимной безопасности.

"Сегодня в совместном заявлении должно быть четко указано, что, несмотря на нынешнюю напряженность, лидеры двух стран, обладающих более чем 90% арсеналов мирового ядерного оружия, осознают свою ответственность за совместную работу по предотвращению катастрофы. Это также может привести к тому, что другие ядерные государства предпримут дальнейшие шаги по снижению ядерной опасности", - говорится в статье.

Сроки такого заявления, отмечают авторы, также будут "свидетельствовать о приверженности Вашингтона и Москвы дальнейшему прогрессу в направлении разоружения, поскольку в следующем году будет отмечаться 50-летие с момента вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия".

"США и Россия должны обсудить широкие рамки для стратегической стабильности, включая увеличение времени принятия решений для лидеров - в период глобальной дестабилизации и появления новых военных технологий", - пишет газета.

Позитивным шагом авторы статьи считают, что Д.Трамп и В.Путин "по-видимому, договорились прошлым летом (во время саммита - ИФ) в Хельсинки начать диалог о стратегической стабильности, сфокусированный на ядерной угрозе, угрожающей обеим странам".

Соответствующие усилия, полагают авторы, "должны прилагаться уже сейчас".

"Американские лидеры не могут взять "тайм-аут", чтобы дождаться того момента, когда последствия расследования Роберта Мюллера или другие вопросы будут решены в Конгрессе или в суде. Также не время ждать новой администрации США, нового лидера в Кремле или постепенного разрешения нынешних международных споров; риски слишком серьезны, чтобы откладывать (защиту - ИФ) жизненно важных интересов Америки", - подчеркивается в статье.

США и Россия, уверены авторы, должны выработать "общее видение более стабильной архитектуры безопасности в ближайшие пять-десять лет и определить инструменты и политические инициативы, необходимые для достижения этой цели".

"Наши страны несут общую ответственность за взаимодействие для урегулирования кризисов, в том числе между нашими вооруженными силами, и за соблюдение наших соглашений о контроле над вооружениями и транспарентности. В тех случаях, когда заключение договоров маловероятно или неосуществимо, взаимопонимание "красные линии" абсолютно необходимы", - говорится в статье.

Авторы статьи полагают, что США и Россия, вместе с другими ядерными государствами, "должны решительно противостоять проблемам, угрожающим глобальной безопасности".

"Крайне важно, чтобы мы возобновили взаимодействие с Россией в областях, представляющих общий фундаментальный интерес для обеих стран, включая уменьшение зависимости от ядерного оружия, недопущение его использования нестабильными силами, предотвращение его использования и, в конечном итоге, ликвидация этой угрозы миру", - подытожили авторы.

1кю аю

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