Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 6:00

Нью-Йорк (ООН). 10 декабря. ИНТЕРФАКС - США запросили на среду проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР в связи с недавними испытаниями на космодроме Сохэ, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"Да, США запросили проведение открытого брифинга СБ ООН по КНДР 11 декабря", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно. Как пишет телеканал CNN, спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ.

Испытание состоялось, когда Пхеньян активизировал свои требования к Вашингтону предоставить новые приемлемые предложения по отношениям между двумя странами до конца этого года, чтобы вывести из тупика переговоры по денуклеаризации.

Как считают наблюдатели, Пхеньян может отменить введенный им самим мораторий на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет, если США не предоставят эти предложения в установленный лидером Ким Чен Ыном срок.

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