Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 14:41

Брюссель. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США изучает французскую идею о предоставлении Ирану кредитной линии в обмен на обязательство придерживаться договоренностей по атому, заявил в среду американский постпред при ЕС Гордон Сондленд.

"Тема кредитной линии изучается, больше я ничего не могу сказать", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Дипломат напомнил, что США придерживаются политики максимального давления на Иран, стремясь заставить его выполнить требования, касающиеся, в частности, атомной и ракетной программы. При этом Сондленд подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, тем не менее, имеет возможность регулировать степень этого давления на Тегеран.

Ранее сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу предпринять шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти в обмен на возобновление выполнения Тегераном своих обязательств. Речь шла о том, чтобы Иран мог экспортировать не менее 700 тыс баррелей нефти в день. Кроме того, Франция предложила выделить кредитную линию в размере $15 млрд на закупки иранской нефти.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!