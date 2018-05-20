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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 16:21 20.05.2018 - 16:21

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье телеканалу "Фокс-ньюс", что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.

"Мы добились очень значимого успеха и мы согласовали основы (наших действий - ИФ). Таким образом, прямо сейчас мы согласились на то, чтобы заморозить тарифы, пока мы стараемся воплотить в жизнь эти основы", - сказал он.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

Представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. Затем стороны обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

Аю ки

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