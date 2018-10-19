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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 18:38 19.10.2018 - 18:38

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Военачальники из США и Южной Кореи приняли решение отметить крупные совместные учения Vigilant Ace, сообщила в пятницу представитель Пентагона Дана Уайт.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что на такой шаг стороны решили пойти, чтобы не создавать препятствия для дипломатических усилий по урегулированию северокорейской проблемы.

Vigilant Ace - ежегодные учения. В пролом году они состоялись в декабре. В них приняли участие ВВС США и Южной Кореи.

В июне 2018 года Пентагон объявил об отмене других ежегодных американо-южнокорейских учений Freedom Guardian. Это также делалось, чтобы не нагнетать напряженность близ Корейского полуострова.

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