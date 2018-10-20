Вашингтон многие годы намеренно шел на слом ДРСМД, уничтожая договорную базу - источник в МИД РФ о заявлении Трампа о выходе США из ДРСМД
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Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - США многие годы намеренно шли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, это продиктовано стремлением Вашингтона к созданию однополярного мира, заявил источник в МИД РФ. "Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД. К этому шагу Вашингтон шёл многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу", - сказал источник, комментируя заявление президента США Дональде Трампа о планах США выйти из ДРСМД.
"Также это решение укладывается в курс США на выход из тех международно-правовых договорённостей, которые накладывают на него равные с партнерами обязательства и делают концепцию собственной "исключительности" уязвимой. Главный мотив - мечта об Однополярном мире. Сбудется? Нет", - подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Интерфакс