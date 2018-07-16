Вашингтон мог бы активнее настраивать Киев на реализацию минских соглашений - Путин

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:37 16.07.2018 - 17:37

Хельсинки.16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин призвал США более решительно настраивать украинские власти на добросовестное выполнение минских соглашений. "При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник. 1бг ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс