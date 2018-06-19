Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 4:04 19.06.2018 - 04:04

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Принятый Сенатом Конгресса США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

"Потенциальная закупка правительством Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у РФ привела к напряженности в отношениях (между США и Турцией-ИФ)", - говорится в принятом проекте документа.

Отмечается, что состояние отношений Анкары и Вашингтона станет предметом совместного доклада министра обороны и госсекретаря США профильным комитетам Конгресса.

Согласно проекту, доклад необходимо будет представить в течение двух месяцев после вступления в силу закона.

Доклад должен содержать оценку возможных последствий от потенциальной покупки Анкарой С-400 и предполагаемых последствий от такой сделки для американо-турецких отношений.

Помимо этого, должна быть произведена оценка того, как это повлияет на использование других систем вооружений США, осуществляемое совместно с Турцией: использовании истребителей F-35, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей F-16 и других.

Сенат США в понедельник большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.

"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

Согласно документу, $617 миллиардов будет выделено на базовый бюджет Пентагона, $68,5 миллиардов - на зарубежные чрезвычайные операции, $21,6 миллиардов - на программу ядерных разработок.

$7,6 миллиардов пойдет на закупку 75 истребителей-бомбардировщиков F-35.

1йф аг

Neuer Inhalt Horizontal Line