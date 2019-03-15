Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 14:33

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что США смогут продолжить переговоры с Северной Кореей.

"Мы надеемся, что мы сможем продолжить проводить переговоры (c Северной Кореей - ИФ)", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, выступая в пятницу в госдепе.

По его словам, "желание" американской администрации заключается в том, чтобы контакты продолжались.

Говоря о КНДР, он добавил, что лидер этой страны Ким Чен Ын на саммите в Ханое обещал не возобновлять испытания ракет и ядерного оружия, и потому США рассчитывают, что подобные испытания не будут проводиться.

"Он взял на себя обязательство не возобновлять испытания ракет и ядерного оружия. Он дал слово, и мы рассчитываем, что он его сдержит", - добавил П.Помпео.

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