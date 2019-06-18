Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 14:27

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти предпринимают все больше атак в киберпространстве, противодействуя другим странам, сообщает во вторник газета Washington Free Beacon.

"Болтон заявил, что США осуществляют все больше кибератак, чтобы сдержать своих противников из других стран", - пишет издание.

По словам советника, Китай продолжает совершать нападения в киберпространстве, в связи с чем США вынуждены принимать ответные действия.

"Болтон заявил, что в результате этого США намереваются осуществить атаку против хакеров из Китая и других стран, используя новые полномочия, которые упомянуты в недавно подписанном президентском меморандуме", - пишет издание.

Кроме того, советник отметил, что меморандум дает больше полномочий военным и разведке и, таким образом, помогает противодействовать иностранным хакерам.

Речь идет о так называемом меморандуме National Security Presidential Memorandum-13, который дает право киберкомандованию ВС США проводить наступательные кибероперации без одобрения президента.

Издание отмечает, что впервые эта возможность была использована против России в связи с промежуточными выборами осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что киберкомандование ВС США провело операцию против петербургской компании "Агентство интернет-исследований" (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году.

По данным The Washington Post, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Один из источников газеты заявил, что американское киберкомандование "просто отправило IRA в офлайн".

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