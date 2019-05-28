Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:02

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ошибочной политику Венгрии, блокирующей проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне из-за разногласий с Киевом по ситуации с правами венгерского национального меньшинства на Украине.

"Используя НАТО как инструмент давления на Украину в этом вопросе, Венгрия совершает ошибку", - заявил спецпредставитель госдепартамента США в ходе интернет-конференции во вторник.

Он сказал, что "Украина стоит перед важными внешними вызовами - атаки, захват, оккупация Россией, и это должно быть предметом обеспокоенности для каждого союзника по НАТО, включая Венгрию". "Блокировать заседания комиссии Украина-НАТО высокого уровня - это ошибка", - подчеркнул Волкер.

Вместе с тем он выразил надежду, что с избранием президентом Украины Владимира Зеленского "между Венгрией и Украиной будут достигнуты договоренности в отношении того, как решать вопросы национального меньшинства, их прав говорить и получать образование на их языке и в то же время гарантировать, что все граждане Украины также учат и используют украинский как часть их общения". "Это - официальный язык страны", - сказал Волкер.

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