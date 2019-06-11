Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 20:48

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В США недовольны отсутствием прогресса в деле формирования Конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не видели продвижения (по формированию - ИФ) конституционного комитета. Мы были близки в Сочи, но это не окончательный шаг", - сказал Джеффри журналистам в рамках телефонного брифинга во вторник.

В мае президент России Владимир Путин принял в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, который посетил РФ с визитом и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Сам Помпео назвал беседу с Путиным очень продуктивной

"Мы полагаем, что первоочередной проблемой является режим Асада (президент Сирии Башар Асада - ИФ), и то, что Россия не оказывает на него влияние", - отметил Джеффри.

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!