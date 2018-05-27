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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 11:36 27.05.2018 - 11:36

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Политика США в отношении Венесуэлы останется прежней после освобождения американского гражданина Джошуа Холта, задержанного ранее в этой стране, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были незаконно взяты под стражу в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы останется без изменений. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и его попытки вернуться к демократии. Мы желаем Джошуа и его семье всего наилучшего после такого сложного периода", - написал М.Помпео в Твиттере.

Дж.Холт был взят под стражу вскоре после прибытия в Венесуэлу около двух лет назад.

Кю де

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