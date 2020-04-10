Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 11:10

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США не располагают собственной информацией, которая подтверждала бы сообщения о массовом заражении коронавирусом членов королевской семьи Саудовской Аравии, заявил на брифинге помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Я также читал сообщения о том, что большое число членов королевской семьи инфицированы Covid-19. Я не могу подтвердить это на основе собственной информации", - сказал американский дипломат.

"Официальные лица Саудовской Аравии, с которыми я беседовал, говорят, что саудовская королевская семья принимает меры предосторожности, самоизоляции, социального дистанцирования. Но у меня нет данных о том, сколько членов королевской семьи могут или нет быть инфицированными коронавирусом", - подчеркнул Шенкер.

"Я желаю всем им доброго здоровья" - сказал он.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что вирусом могут быть заражены около 150 членов королевской семьи. По данным СМИ, сам король находится в самоизоляции на острове в Красном море, а наследный принц Мухаммед бен Сальман с некоторыми министрами укрылись в изолированном месте на побережье Красного моря.

1ак ан

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