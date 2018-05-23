Вашингтон не позволит России повлиять на американские выборы-2018 - госсекретарь
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео в среду заявил, что американская администрация не будет терпеть предполагаемых попыток РФ вмешаться в выборы в США в 2018 году.
"Мы не потерпим вмешательства России в наши выборы 2018 года. Много работы уже сделано, и еще много предстоит", - сказал госсекретарь на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
Он также пообещал соответствующие меры американских властей в ответ на "продолжающиеся попытки России" действовать в этой области.
В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора, также состоятся выборы ряда губернаторов.
В настоящее время под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера в США проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года.
аю ар ан
Интерфакс