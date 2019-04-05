Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 19:47

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает распространять дезинформацию, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада от ответственности за химические атаки в апреле прошлого года, говорится в заявлении официального представителя госдепа США Морган Ортагус, опубликованном в пятницу.

"Сирийский режим не смог бы продолжать насильственную кампанию против народа Сирии без помощи союзников - России и Ирана. Россия продолжает защищать режим Б.Асада от ответственности за продолжающееся использование химоружия", - говорится в документе.

"В частности, Россия ведет тщательно продуманную кампанию по распространению дезинформации, обвиняя Запад и даже сирийские гуманитарные организации в подделке докладов об использовании химоружия в Сирии", - считает представитель госдепа США.

В заявлении подчеркивается, что "российская кампания по распространению ложных сведений нацелена на то, чтобы скрыть вину Б.Асада за гибель его собственных граждан".

"Россия также не раз использовала право вето в СБ ООН, чтобы уничтожить независимый механизм, целью которого является расследование химатак и возложение ответственности за эти атаки", - утверждают в Вашингтоне.

США, как и большинство мирового сообщества, будут в дальнейшем придерживаться позиции об ответственности Б.Асада за химатаки, отмечается в документе.

4 апреля 2017 года в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о том, что правительственные силы, возможно, применили отравляющий газ в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия считает видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

1тэ ар бп

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