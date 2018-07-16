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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 7:32 16.07.2018 - 07:32

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин официально отказали ЕС во введении отдельных изъятий из режима санкций против Ирана в отношении сделок в сфере финансов, энергетики и здравоохранения, сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее письмо с просьбой о предоставлении таких изъятий для европейских компаний обратились к Вашингтону министры из Германии, Франции, Великобритании, а также сам Евросоюз.

Таким образом, США введут в действие большинство санкций против Ирана уже в начале августа, и европейские компании будут также затронуты этими санкциями. В ноябре санкции охватят и поставки иранской нефти.

Ранее М.Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, называвший неоднократно сделку "шестерки" с Ираном по атому "худшей сделкой в истории США", объявил о том, что США отказываются от своих обязательств и выходят из соглашения. США решили также в полной мере восстановить санкции против Ирана.

В начале июля совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входят, в частности, европейские участники соглашения, договорилась поддерживать и развивать экономические отношения с Ираном. Члены комиссии выразили приверженность и "сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном".

аа мв

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