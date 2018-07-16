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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 10:15 16.07.2018 - 10:15

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Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин официально отказали ЕС во введении отдельных изъятий из режима санкций против Ирана в отношении сделок в сфере финансов, энергетики и здравоохранения, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее письмо с просьбой о предоставлении таких изъятий для европейских компаний направили Вашингтону министры из Германии, Франции, Великобритании, а также сам Евросоюз.

Таким образом, США введут в действие большинство санкций против Ирана уже в начале августа, и европейские компании будут также затронуты этими санкциями. В ноябре санкции охватят и поставки иранской нефти.

Ранее М.Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, называвший неоднократно сделку "шестерки" с Ираном по атому "худшей сделкой в истории США", объявил о том, что США отказываются от своих обязательств и выходят из соглашения. США решили также в полной мере восстановить санкции против Ирана.

В начале июля комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входят, в частности, европейские участники соглашения, договорилась поддерживать и развивать экономические отношения с Ираном. Члены комиссии выразили приверженность и "сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном".

На прошлой неделе М.Помпео дал понять, что США готовы допустить некоторые исключения из режима санкций в отношении Ирана.

"Будут отдельные страны, которые обратятся к США. Мы рассмотрим эти обращения", - заявил М.Помпео в интервью Sky News Arabia в ходе визита в Абу-Даби.

Отказ Вашингтон сделать исключение для ЕС является сигналом растущих разногласий США и Европы, пишет FT. В интервью CBS News в минувшее воскресенье Д.Трамп назвал Евросоюз "противником" в торговых вопросах.

Министры иностранных дел стран ЕС проведут переговоры в Брюсселе в понедельник. Источник газеты сообщил, что европейские государства продолжат сопротивляться попыткам администрации президента США прекратить действие соглашения между Ираном и другими странами.

Они намерены вновь донести до американских властей свои ожидания, что санкции США не должны мешать европейским компаниям вести законный бизнес в Иране в соответствии с обязательствами, принятыми "шестеркой" в рамках сделки с Ираном, отметил источник.

Евросоюз разрабатывает несколько механизмов, которые позволили бы обойти американские санкции, включая финансовые линии в валютах, отличных от доллара США, возможные прямые платежи за нефть иранскому центробанку, а также обновление принятого в 90-е годы закона, который защищал европейские компании от введенных ранее США санкций в отношении Ирана, Ливии и Кубы.

Тем временем, европейские компании, включая PSA и Total, сокращают присутствие в Иране, и это показывает, что бизнес не хотел бы рисковать попасть под санкции США, отмечают эксперты.

Служба финансово-экономической информации

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