Этот контент был опубликован 14 декабря 2019 г. 22:00

Вашингтон. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация США в воскресенье намерена возобновить санкции в отношении иранского ядерного объект в Фордо.

"США отменят исключения из санкций для этого объекта 15 декабря 2019 года", - заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео журналистам в Вашингтоне.

Помпео пояснил, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи тем, что Тегеран недавно объявил о возобновлении работ по обогащению урана в Фордо.

"Правильный уровень обогащения урана для крупнейшей в мире страны-спонсора терроризма - ноль", - отметил госсекретарь США.

Иранские специалисты в начале ноября вывели уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%.

Решение по Фордо стало четвертым шагом Ирана по сокращению ядерных обязательств. Президент Ирана Хасан Рухани отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

В рамках ядерной сделки с Ираном Фордо должен быть перепрофилирован российской стороной в центр по производству медицинских изотопов. На прошлой неделе топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" объявила о том, что останавливает работы на этом объекте.

Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования, отмечалось в сообщении компании.

Очередным примером вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США назвали в Москве это решение Вашингтона.

"Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с 15 декабря с.г. американская сторона восстанавливает односторонние санкции в отношении одного из ключевых элементов СВПД - проекта по перепрофилированию иранского объекта в Фордо под производство стабильных изотопов", - говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Подобные решения - очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения, как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН, которые они не только не стесняются открыто нарушать, но и стараются затруднить процесс выполнения всеми остальными странами", - заявляют на Смоленской площади.

"Столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения. Ожидаем, что ему будет дана объективная оценка в декабрьском докладе Генсекретаря ООН, посвященном осуществлению резолюции СБ ООН 2231", - подчеркнули в МИД РФ.

В Москве задаются вопросом, "в чём состоит гипотетический выигрыш Вашингтона от того, что выполнение СВПД окажется подорвано, а объект в Фордо не будет перепрофилирован в соответствии с договорённостями 2015 года".

"Печально сознавать, что именно США сначала скрупулёзно высчитывали параметры каскадов на Фордо, а потом первыми беспричинно разорвали сделку", - отметили в МИД РФ.

Как указывается в комментарии, "американские попытки оправдать свою недоговороспособность, переводя стрелки на Тегеран, никого не должны вводить в заблуждение". "Иранские действия по приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на Фордо, являются ответной реакцией на бездумную политическую кампанию, развязанную США против "ядерной сделки", - напомнили в МИД РФ.

"Все работы по приостановке осуществляются Ираном под постоянным контролем МАГАТЭ и технически полностью обратимы. Более того, по информации Агентства, приостановка не затронула те каскады на Фордо, которые подлежат реконфигурации. Так что основным губителем проекта по Фордо выступает Вашингтон", - считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению МИД РФ, "с учётом американских заявлений потребуется содержательная реакция со стороны Совместной комиссии СВПД".

"Надеемся, что наши европейские коллеги найдут в себе силы пойти дальше дежурных сожалений по поводу действий США и вместе с нами и Китаем встать на защиту СВПД, включившись в реальную работу по поддержанию жизнеспособности и устойчивости всеобъемлющих договорённостей и надёжно укрыв проект по Фордо, а также другие важные элементы "ядерной сделки" от санкционных нападок со стороны США", - заявили в МИД РФ, добавив, что в Москве рассчитывают и на поддержку остального мирового сообщества, как того требует резолюция СБ ООН 2231.

1ар бп

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