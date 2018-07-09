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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 18:23 09.07.2018 - 18:23

Кабул. 9 июля. ИНТЕРФАКС - В США видят результаты объявленной президентом Дональдом Трампом стратегии по Афганистану, Вашингтон также заинтересован в успешном проведении предстоящих в республике парламентских и президентских выборов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы поддерживаем мир в Афганистане и будем участвовать в мирном переговорном процессе. Решение о мире должно приниматься самими афганцами и осуществляться между ними самими", - заявил М.Помпео в понедельник в Кабуле на совместной с президентом Афганистана Ашрафом Гани пресс-конференции.

По его словам, объявленная год назад стратегия Д.Трампа дала результаты в Афганистане. "Эта стратегия содержит ясное послание народу и силам безопасности Афганистана, которых мы поддерживаем. Стратегия также имеет ясный сигнал талибам. Ее результаты мы видим на поле боя, их активность ослабла", - отметил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что в Вашингтоне заинтересованы в успешном проведении предстоящих в Афганистане парламентских выборов и выборов президента страны.

"Мы также обсудили предстоящие выборы в Афганистане. США поддержат правительство Афганистана и силы безопасности, чтобы выборы прошли прозрачно и отражали желания афганского народа. Мы призываем всех своих партнеров поддержать этот процесс", - заявил М.Помпео.

Как сообщали американские СМИ, М.Помпео прибыл в понедельник в афганскую столицу с необъявленным визитом, "чтобы провести переговоры с лидерами Афганистана на фоне возрождения надежд на установление мира в стране".

Это первый визит М.Помпео в Афганистан с тех пор, как в апреле он вступил в должность государственного секретаря.

Американские СМИ отмечают, что в прошлом месяце на территории Афганистана было объявлено беспрецедентное перемирие по случаю праздника Ураза-Байрам со спонтанными уличными гуляниями при участии афганских сил безопасности и боевиков "Талибана".

Отмечается, что обе стороны выразили глубокую усталость от затянувшегося конфликта, что породило надежды на прекращения боевых действий спустя 17 лет войны, начавшейся с вторжения американских войск в 2001 году и свержения режима талибов.

Но позже боевики отклонили предложение правительства о продлении трехдневного перемирия, начав новые атаки, в ходе которых погибли и получили ранения множество людей.

В настоящий момент в Афганистане размещено около 14 тыс. американских военнослужащих. Этот контингент составляет костяк миссии НАТО по оказанию поддержки местным силам безопасности и их обучению.

ап вв

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