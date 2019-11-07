Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 18:35

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора, подтвердил представитель министерства торговли США.

Ранее об этом заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил Гао Фэн.

Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора. Он отметил, что переговоры продолжаются, и решений о сроках и месте подписания соглашения лидерами США и Китая пока не принято.

Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Служба финансово-экономической информации

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