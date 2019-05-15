Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 17:02

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США еще не приняли решение по вопросу продления СНВ и определяют, был бы целесообразным такой шаг, заявила в среду замгоссекретаря США Андреа Томпсон, курирующая эту тему.

"Администрация не приняла решения о возможном продлении СНВ", - сказала она на слушаниях в сенате.

"Наша администрация изучает, соответствует ли это (продление соглашения - ИФ) нашим национальным интересам", - добавила Томпсон.

Она добавила, что по этому вопросу проводятся и консультации с конгрессом США.

Говоря о договоре СНВ, замгоссекретаря пояснила, что на данном этапе "мы имплементируем его и следим за тем, чтобы это делала и Россия".

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