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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:05 13.03.2018 - 14:05

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уволенный госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Британии Борисом Джонсоном заявил, что американские власти с доверием относятся к выводам Лондона о том, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, заявил во вторник посол США в Лондоне Вуди Джонсон.

Заявление было сделано до того, как стало известно об увольнении Р.Тиллерсона с поста главы госдепартамента США.

"Госсекретарь США Р.Тиллерсон позвонил министру иностранных дел Британии Б.Джонсону в связи с произошедшей атакой на бывшего агента (С.Скрипаля - ИФ) в Солсбери", - написал В.Джонсон в своем "Твиттере".

"Мы полностью доверяем результатам расследования, проведенного Британией, и заключению о том, что Россия, вероятно, причастна (к отравлению С.Скрипаля - ИФ). Мы солидарны в этом с Великобританией и будем тесно сотрудничать, что касается нашей реакции на произошедшее", - отметил американский посол.

Как сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая накануне перед членами парламента.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

тэ ар

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