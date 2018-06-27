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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 23:52 27.06.2018 - 23:52

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы наносит серьезный ущерб режиму ядерного нераспространения и интересам безопасности на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Члены Совета Безопасности в среду по местному времени обсудили ход выполнения резолюции 2231, одобрившей СВПД. Это первая встреча членов Совета по этой теме после выхода 8 мая США из сделки с Ираном.

"Теперь, после выхода США из договоренностей, вынуждены констатировать: наши призывы услышаны не были и уникальный потенциал СВПД, которому так и не дали возможность заработать в полную силу, поставлен под угрозу. Более того, предпринятый американской стороной шаг наносит серьезный ущерб как режиму ядерного нераспространения, так и интересам безопасности на Ближнем Востоке", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

По его словам, "в настоящий момент единственным путем сохранения договоренностей является добросовестное выполнение всеми оставшимися в ней государствами-участниками добровольно взятых на себя обязательств".

"Отмечаем, что (очередной полугодовой-ИФ) доклад Генсекретаря (по выполнению резолюции СБ 2231- ИФ) является четким свидетельством безоговорочного соблюдения Ираном обязательств по СВПД, что неизменно подтверждается не только в МАГАТЭ, но и Секретариатом ООН, который, как следует из документа, не имеет каких-либо проверенных данных об обратном", - подчеркнул российский постпред.

В.Небензя отметил, что "Россия остается приверженной безусловному выполнению и всеобъемлющему выполнению положений резолюции 2231 и СВПД".

При этом он констатировал, что, несмотря на выход США из сделки, "реализация СВПД всеми остальными ее участниками в настоящее время продолжается в полном объеме".

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231, в которой он одобрил СВПД. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы, заявил о своем стремлении построить новые отношения с Ираном на основе осуществления СВПД и довести рассмотрение этого вопроса до удовлетворительного завершения.

Совет Безопасности подтвердил, что осуществление СВПД в полном объеме будет способствовать укреплению уверенности в исключительно мирном характере иранской ядерной программы, и обратил особое внимание на то, что СВПД способствует поощрению и содействию развития нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном.

В резолюции отменяются положения предыдущих резолюций Совета Безопасности по иранской ядерной проблеме и устанавливаются конкретные ограничения, которые распространяются на все государства без исключения.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. Этот шаг создал новую ситуацию вокруг иранской атомной сделки.

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