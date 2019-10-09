Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:42

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - США потратили $8 трлн на военные операции на Ближнем Востоке, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты потратили восемь триллионов долларов, воюя и поддерживая порядок на Ближнем Востоке", - написал он в Twitter.

По его словам, в результате в регионе погибли тысячи американских солдат, а с "другой стороны" - миллионы людей.

"Отправляться на Ближний Восток было худшим решением за всю историю нашей страны", - подчеркнул президент, напомнив, что США вступили в региональные войны под ложным предлогом наличия у Ирака оружия массового уничтожения.

Он добавил, что сейчас Вашингтон "медленно и осторожно выводит наших (американских - ИФ) великих солдат и военных домой".

Накануне Трамп заверил, что на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии, Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

Президент также утверждал, что "любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты".

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

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