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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 9:34 03.10.2018 - 09:34

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Пентагон в ближайшее время официально объявит, что партнеры по НАТО смогут пользоваться наступательным и оборонительным потенциалом США в сфере кибервоооружений, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

АП сообщает, что об этом объявила зампомощника главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер. По ее словам, США смогут провести наступательные или оборонительные кибероперации по просьбе своих партнеров.

К.Уилбаргер отметила, что реализация этого плана продемонстрирует приверженность США партнерам по Североатлантическому альянсу.

АП отмечает, что о готовности США применить, по просьбе партнеров, свои возможности в области кибервооружений объявит глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Встреча будет проходить 3 и 4 октября в Брюсселе.

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