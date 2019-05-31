Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 17:24

Дели. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Решение Индии приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 повлечет серьезные осложнения в оборонных связях между Дели и Вашингтоном, сообщила в пятницу индийская газета "Экономик таймс" со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США.

"Это (приобретение Индией С-400) серьезно, поскольку будет чинить препятствия для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий (между Вашингтоном и Дели)", - цитирует издание слова госдепа.

"Вы можете обратить внимание на дискуссию, которую мы ведем с Турцией, партнером по НАТО, аналогичная обеспокоенность коснется и Индии, если Индия продолжит выполнение сделки по приобретению С-400", - продолжил представитель госдепартамента.

"Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, но я думаю, более широкая проблема заключается в том, в каком направлении развивается военное сотрудничество Индии, поскольку один выбор препятствует другому", - заявил собеседник издания.

При этом Вашингтон заявил о готовности обеспечить Индию собственными системами. "У нас есть эффективные системы, существуют другие эффективные платформы", - сообщил американский дипломат.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Алмаз"), сумма сделки превышает $5 млрд.

1ар яч

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