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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:56 02.10.2018 - 11:56

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - США будут тесно сотрудничать с Румынией и Болгарией, а также с другими странами восточной Европы, для противодействия политике РФ, сказала во вторник в ходе телефонного брифинга постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы привержены сотрудничеству с Болгарией и Румынией. Мы понимаем, что эти страны находятся непосредственно вблизи России, и мы будем сотрудничать с ними, они являются членами нашего альянса", - сказала представитель, отвечая на вопрос журналиста о противодействии возможным "агрессивным действиям" со стороны России.

При этом К.Б.Хатчисон отметила, что США также намерены продолжать работать с Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией.

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