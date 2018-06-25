Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 22:30 25.06.2018 - 22:30

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - США после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах призвали Турцию предпринять шаги по разрешению проблем между двумя странами.

"Мы призываем Турцию предпринять шаги по укреплению своей демократии и продолжить продвигаться в разрешение проблем в двусторонних отношениях", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам в понедельник.

Она сообщила, что Белый дом работает "над тем, чтобы организовать телефонный разговор между президентом (США) и президентом Турции, чтобы подтвердить прочную связь" между странами.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

1йф бс

Neuer Inhalt Horizontal Line