Вашингтон призвал Эрдогана после победы на выборах в Турции содействовать разрешению проблем в двухсторонних отношениях
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Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - США после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах призвали Турцию предпринять шаги по разрешению проблем между двумя странами.
"Мы призываем Турцию предпринять шаги по укреплению своей демократии и продолжить продвигаться в разрешение проблем в двусторонних отношениях", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам в понедельник.
Она сообщила, что Белый дом работает "над тем, чтобы организовать телефонный разговор между президентом (США) и президентом Турции, чтобы подтвердить прочную связь" между странами.
24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.
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Интерфакс