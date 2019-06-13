Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация США продлила ограничительные меры против Белоруссии, сообщается в распространенном в четверг уведомлении Белого дома.

"Действия и политика определенных членов правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Белоруссии, на нарушение прав человека, связанных с политическими репрессиями, и на участие в коррупционной деятельности по-прежнему представляют собой необычайную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

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