Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 19:45

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация США продлила ограничительные меры против Белоруссии, сообщается в распространенном в четверг уведомлении Белого дома.

"Действия и политика определенных членов правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Белоруссии, на нарушение прав человека, связанных с политическими репрессиями, и на участие в коррупционной деятельности по-прежнему представляют собой необычайную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

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