Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 20:55

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что Вашингтон по-прежнему добивается возвращения Ирана к переговорам и заключения в итоге всесторонней сделки между Вашингтоном и Тегераном.

"Политика (США - ИФ) остается прежней - посредством экономических и политических усилий вернуть Иран за стол переговоров в правильный срок, чтобы подготовить всеобъемлющую сделку, которая бы затрагивала широкий спектр угроз", - сказал Помпео на брифинге в госдепе.

Он также заявил, что дал поручение и.о.постпреда США при ООН Джонатану Коэну затронуть тему с нападениями на танкеры во время консультаций СБ ООН, которые пройдут позднее в четверг.

Ранее пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил агентству "Интерфакс", что члены Совета Безопасности ООН в четверг во второй половине дня по времени Нью-Йорка в ходе закрытых консультаций обсудят инцидент с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе.

"Этот вопрос будет обсуждаться в разделе "разное" в ходе сегодняшних консультаций СБ ООН", - сказал он.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Администрация США возложила ответственность за случившееся на Иран.

1аю ар

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