Вашингтон продолжит бороться санкциями с ростом влияния России на рынке вооружений - госдеп
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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон привержен соблюдению положений закона о санкциях CAATSA, направленного на сдерживание торговли Россией вооружением, письменном заявлении в показаниях замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон для комитета Сената США по иностранным делам.
"Госдепартамент привержен полному соблюдению акта CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), в том числе посредством введения санкций в надлежащих случаях", - отмечается в заявлении А.Томпсон.
В документе подчеркивается, что "продажи вооружений являются не только важным источником доходов для Москвы, но и также способом установления или наращивания политического и военного влияния в мире".
"Прекращение продаж (российских вооружений - ИФ) не только вынуждает Россию изменить линию своего поведения, но и помогает преградить России доступ в те сферы, в которых она стремится сохранить или построить определенные отношения", - говорится в показаниях замгоссекретаря США.
Закон CAATSA был принят в августе 2017 года при администрации президента США Дональда Трампа.
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Интерфакс