Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 17:19

Вашингтон. 8 мая. ИТНЕРФАКС - США намерены и дальше оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не изменит свою политику, заявил в среду Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим до тех пор, пока он не откажется от своих дестабилизирующих амбиций", - заявил Б.Хук в ходе телефонного брифинга.

Б.Хук отметил, что шаги Ирана по ограничению выполнения обязательств в рамках СВПД стали нарушением международных норм и попыткой "удерживать весь мир в заложниках".

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