Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 17:32

Вашингтон. 8 мая. ИТНЕРФАКС - США намерены и дальше оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не изменит свою политику, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим до тех пор, пока он не откажется от своих дестабилизирующих амбиций", - заявил Б.Хук в ходе телефонного брифинга.

Также Б.Хук заявил, что для отказа США от такой политики в отношении Тегерана, лидерам Ирана нужно изменить свое поведение, им нужно "начать вести себя как нормальная страна, а не как стражи революции".

Б.Хук отметил, что шаги Ирана по ограничению выполнения обязательств в рамках СВПД стали нарушением международных норм и попыткой "удерживать весь мир в заложниках".

"Мы никогда не будем заложниками ядерных угроз иранского режима", - отметил он.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

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