Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 9:23

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что администрация президента США Дональда Трампа дважды разрешила передачу Саудовской Аравии информации о ядерных технологиях после убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, передают в среду американские СМИ.

По словам демократа, американские компании с разрешения администрации СЩА передавали Саудовской Аравии конфиденциальную информацию семь раз, начиная с декабря 2017 года. При этом два случая из семи произошли вскоре после убийства журналиста: один из них - спустя всего 16 дней после трагедии.

Тим Кейн отметил, что требовал от министерства энергетики США предоставления этих данных с марта этого года, и спустя два месяца все же добился этого.

Джамаль Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

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