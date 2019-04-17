Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 11:15

Стамбул. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противоракетной обороны, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на главу турецкого минобороны Хулуси Акара.

По словам Х.Акара, США выступили с соответствующим предложением в ходе переговоров, которые он провел накануне с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом в Вашингтоне.

"Эти предложения всесторонне прорабатываются. Мы пообещали проинформировать американскую сторону о своей позиции по данному вопросу", - сказал турецкий министр.

В министерстве обороны Турции отметили, что в ходе переговоров стороны "обсудили ситуацию в Сирии, двусторонние отношения и другие вопросы региональной безопасности, а также сотрудничество в оборонной промышленности между двумя странами".

Со своей стороны Х.Акар "вновь повторил позицию Турции по предлагаемой зоне безопасности в Сирии, по поставкам С-400, истребителям F-35, а также по ситуации в Восточном Средиземноморье".

Представитель Пентагона в свою очередь указал, что министры обсудили "важность двустороннего сотрудничества США и Турции, а также сотрудничества как союзников по НАТО".

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

В то же время посол Турции в США Сердар Килик во вторник заявил, что Турция все еще готова закупить у США системы Patriot.

"Турция готова закупить системы Patriot в случае, если мы сможем достичь удовлетворительной сделки при текущих переговорах", - заявил С.Килик.

Вашингтон на прошлой неделе пригрозил, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если будут осуществлены поставки в Турцию российских систем С-400.

"В случае поставки С-400 есть риск, что Турция не получит Patriot", - сказал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

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