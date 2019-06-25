Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 16:26

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Элиот Абрамс подверг критике Россию за направление в Венесуэлу самолета с военными специалистами.

"Вчера российский военный самолет прибыл в Каракас. Как сообщила российская сторона, на нем прибыл дополнительный технический персонал для обслуживания ранее проданных систем вооружения. Конечно же, мы уверены, что он доставил не гуманитарную помощь", - сказал Абрамс на брифинге во вторник, комментируя сообщения прессы.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар де

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