Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 18:09

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Келли Крафт в пятницу заявила, что Вашингтон намерен сохранить максимальное давление на Иран, пока тот не изменит поведение, сообщает агентство Associated Press.

По ее словам, США готовы использовать "другие инструменты", если Тегеран продолжит свое "злонамеренное поведение". Она не уточнила, какие именно это инструменты.

Кроме того, Крафт указала, что США не оставят без ответа ситуации с нарушениями прав человека в Иране, а также в Северной Корее и других странах, где их нарушают.

Американский дипломат также добавила, что все 15 членов СБ ООН разделяют обеспокоенность, связанную с ракетными пусками Северной Кореи. По словам постпреда США, это "серьезная мировая проблема".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов наращивать санкции в отношении Ирана, пока тот не прекратит угрожающего поведения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

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