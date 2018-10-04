Вашингтон сформирует "торговую коалицию" для противодействия Китаю - советник Трампа по экономике
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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США занимается созданием "торговой коалиции" с другими государствами с целью оказания противодействия торговой политике Пекина, заявил в четверг глава Национального экономического совета США Ларри Кудлоу.
"Мы движемся к тому, что я называю торговой коалицией, состоящей из (стран - ИФ), готовых противостоять Китаю", - приводят западные СМИ слова из обращения Л.Кудлоу к Экономическому клубу Вашингтона.
"Мы снова ведем переговоры с Европейским союзом. Мы снова говорим с Японией", - добавил он.
Кроме того, общаясь с журналистами в четверг, Л.Кудлоу сообщил, что в Вашингтоне обсуждается возможность встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
"Мы смотрим на это так: если они (китайская сторона - ИФ) хотят говорить, вести серьезные разговоры, мы готовы к этому в любое время", - сказал он.
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Интерфакс