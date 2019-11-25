Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 23:56

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - США поздравляют Румынию с успешными выборами и надеются на скорое сотрудничество с вновь избранным президентом Клаусом Йоханнисом, сообщает представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты поздравляют правительство Румынии и ее граждан с успешными президентскими выборами. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с президентом Йоханнисом в целях дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства", - говорится в сообщении Ортагус.

Отмечается, что Вашингтон приветствуют новые возможности для улучшения отношений в области безопасности, энергетики и экономики на благо обеих стран.

"Мы также благодарим нашего союзника по НАТО Румынию за ее неизменную поддержку международных усилий в области безопасности в регионе и во всем мире", - добавила представитель госдепа.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис одержал уверенную победу над бывшим премьер-министром Виорикой Данчилэ во втором туре президентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье.

1вз ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!