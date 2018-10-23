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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 17:43 23.10.2018 - 17:43

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс во вторник заявил, что США требуют ответов от Эр-Рияда по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мир смотрит. Американский народ хочет ответов, и мы будем требовать этих ответов", - сказал М.Пенс во время мероприятия в издании "Вашингтон пост", где работал ранее убитый Дж.Хашкаджи.

При этом М.Пенс назвал убийство Дж.Хашкаджи "нападением на свободную и независимую прессу" и напомнил, что последние заявления по этому делу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана противоречат официальной версии гибели Дж.Хашкаджи, озвученной властями Саудовской Аравии.

Он добавил, что американский президент Дональд Трамп позднее примет решение о дальнейших действиях США по этому вопросу.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. Однако, президент Турции Р.Т.Эрдоган, выступая во вторник в парламенте, заявил, что смерть журналиста была спланированным убийством.

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