Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 21:54

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - США этим летом намерены возобновить работу консульства в Нууке на датском острове Гренландия, сообщил в среду журналистам госсекретарь Майкл Помпео.

"Я рад объявить о том, что этим летом мы вновь откроем наше консульство в Нууке (Гренландия) впервые с 1953 года. Возобновление его работы лучшим образом отразится на процветании наших друзей в Гренландии и Дании и усилит наше партнерство с нашими союзниками в Арктике", - сказал Помпео.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщала о планах открытия консульства США в Гренландии еще в августе прошлого года на фоне растущего экономического и стратегического интереса Вашингтона к этому острову.

В госдепе утверждали, что идея об открытии консульства в Гренландии - это часть плана по расширению присутствия США в Арктике.

У США есть "стратегический интерес в том, чтобы укреплять политические, экономические и коммерческие связи в Арктическом регионе", говорилось в письме государственного департамента Конгрессу США, оказавшемся в распоряжении агентства Associated Press.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Власти Дании резко высказались против продажи острова.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

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