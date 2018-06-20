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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 2:29 20.06.2018 - 02:29

*** Россия продолжит работать в Совете в конструктивном ключе

Нью-Йорк (ООН). 20 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты, вероятно, хотели превратить Совет ООН по правам человека в инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, заявили в Постпредстве РФ при ООН, комментируя решение американских властей выйти из Совета

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир", - говорится в заявлении пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского, поступившем в "Интерфакс".

Он напомнил, что Совет ООН по правам человека "является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека" и "работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества".

"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", - отметил Ф.Стржижовский.

По его словам, Россия признает, что "в работе СПЧ, конечно, есть недостатки". "Однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность", - подвернул пресс-секретарь постпредства.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил он.

Ранее американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека.

В мае этого года на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была принята резолюция с призывом провести международное расследование действий израильских военных против участников массовых протестов в Газе, которые начались 30 марта 2018 года. Представитель Израиля назвала эту резолюцию политически мотивированной. США проголосовали против.

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на Саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. Одна из сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах.

В составе Совета по правам человека - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. У Азии и Африки - по 13 мест, у Латинской Америки - восемь и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, - семь мест.

Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Официально срок полномочий США в Совете по правам человека истекает в 2019 году.

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