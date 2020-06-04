Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 21:27

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - США, Великобритания и ЕС призывают руководство Белоруссии обеспечить проведение честных, мирных и свободных выборов президента, говорится в совместном заявлении, распространенном на Даунинг-стрит.

"Поскольку Белоруссия начинает процесс выбора президента, мы призываем белорусское руководство принять необходимые меры для проведения безопасных, свободных и честных выборов, и гарантировать фундаментальные свободы", - говорится в совместном заявлении этих стран.

В нем также призывают обеспечить журналистам возможность свободно и беспрепятственно освещать выборы, а гражданам - мирно выражать свое мнение.

"Поэтому мы также обеспокоены произошедшими недавно задержаниями мирных демонстрантов и приговорами к тюремному заключению журналистов", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что те реальные шаги, которые Белоруссия предпримет для уважения основных свобод и верховенства права, станут ключевыми для формирования будущей политики Британии, США и ЕС в отношении Минска.

"Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы, незапятнанные зловредным влиянием извне и с уважением к основным свободам, будут способствовать демократическому развитию в Белоруссии, укрепят ее суверенитет и независимость, проложат путь к более тесному сотрудничеству с нашими странами и экономическому процветанию белорусского народа", - говорится в заявлении.

В Белоруссии на 9 августа запланированы президентские выборы, шестые по счету с момента обретения страной независимости.

1эф во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции