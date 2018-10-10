Вблизи острова Ява в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
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Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Индонезии к северо-востоку от острова Ява зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает в среду Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен на глубине 10,3 км.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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Интерфакс