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Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Индонезии к северо-востоку от острова Ява зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает в среду Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен на глубине 10,3 км.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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Интерфакс