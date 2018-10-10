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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 21:29 10.10.2018 - 21:29

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В Индонезии к северо-востоку от острова Ява зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает в среду Геологическая служба США. Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен на глубине 10,3 км. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. 1бф аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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