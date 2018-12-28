Вблизи Сирии закрыт морской район в связи со стрельбами кораблей ВМФ России - NOTAM

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 11:23

Лондон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Прилегающий к Сирии участок международных вод Средиземного моря закрыт до 30 декабря в связи с проведением стрельб с кораблей Военно-морского флота России, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях указываются координаты района, а также что он закрыт для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов в период с 10:00 до 18:00 мск.

В Средиземном море действует российская эскадра. В её составе, как сообщалось, около 10 кораблей и судов. Постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подводные лодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".

1нв бп

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