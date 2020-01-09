Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Рост мировой экономики немного ускорится в 2020 году и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются, сообщается в январском обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
По итогам 2019 года предполагается повышение глобального ВВП на 2,4%.
Ожидается, что подъем в группе стран с развитой экономикой замедлится в этом году до 1,4% (с 1,6% в 2019 году), что будет частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности.
В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (EM и DE) темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
"Напротив, он обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций", - отмечается в докладе.
"По всей вероятности, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах сохранятся низкие темпы экономического роста, и политикам следует воспользоваться возможностью проведения структурных реформ, стимулирующих ускорение всеобъемлющего роста экономики, который является важнейшим условием сокращения масштабов бедности, - заявила вице-президент группы ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Помочь обеспечить устойчивый экономический рост могут меры по улучшению делового климата, упрочению верховенства права, совершенствованию управления долгом и повышению производительности".
К рискам для мировой экономики ВБ относит новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, а также более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в EM и DE. Даже если восстановление темпов подъема ВВП в развивающихся странах пройдет в соответствии с прогнозами, рост производства на душу населения останется гораздо ниже многолетних средних показателей, равно как и уровня, необходимого для достижения целей сокращения масштабов бедности.
"Низкие процентные ставки в мире - это слабая защита от финансовых кризисов, - отмечает директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - В условиях нестабильности в мире меры совершенствования политики являются важнейшим средством сведения к минимуму рисков, связанных с нынешней волной нарастания задолженности".
По оценкам ВБ, темпы роста ВВП США в этом году замедлятся до 1,8% (с 2,3% в 2019 году), что станет отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения импортных пошлин и усиления неопределенности.
Прогноз экономического роста в еврозоне в 2020 году был пересмотрен в сторону ухудшения - до 1% с ожидавшихся в июне 1,4% - на фоне низкой активности в промышленности.
В России, как ожидается, ВВП увеличится на 1,2% в прошлом году, в 2020 году вырастет на 1,6%, в следующем году - на 1,8%. Эти прогнозы не изменились по сравнению с декабрьскими ожиданиями.
Темпы подъема экономики Китая будут замедляться: в этом году - до 5,9%, в следующем году - до 5,8%, в 2021 году - до 5,7%, прогнозируют эксперты банка. По итогам 2019 года, как ожидается, увеличение ВВП КНР составит 6,1%.
В Японии в прошлом году экономика выросла, по прогнозам, на 1,1%. В 2020 году предполагается подъем на 1%, а в следующие два года - на 1,3%.
Кроме того, Всемирный банк резко снизил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в 2019-2021 годах. В том числе в текущем году ожидается рост на 1,9% (в июне было 3,2%) по сравнению с 1,4% в 2019 году (ранее 2,6%), а в следующем - на 2,5% (ранее 3,2%).
Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 2020 году может подешеветь на 5,4%, а в следующем году прибавить в цене 1,9%.
Оценка динамики ВВП, торговли и цены нефти (изменения в процентных пунктах к июньскому прогнозу):
|Страна/регион
|2019г, %
|изм., п.п.
|2020г, %
|изм., п.п.
|2021г, %
|изм., п.п.
|2022г, %
|Мировая экономика
|2,4
|-0,2
|2,6
|-0,2
|2,6
|-0,2
|2,8
|Развитые экономики:
|1,6
|-0,1
|1,5
|-0,1
|1,5
|0
|1,5
|США
|2,3
|-0,2
|1,7
|0,1
|1,7
|0,1
|1,6
|еврозона
|1,1
|-0,1
|1,3
|-0,4
|1,3
|0
|1,3
|Япония
|1,1
|0,3
|0,6
|0,0
|0,6
|0
|0,6
|EM и DE:
|3,5
|-0,5
|4,3
|-0,5
|4,3
|-0,3
|4,6
|Китай
|6,1
|-0,1
|5,8
|-0,2
|5,8
|-0,2
|5,7
|Россия
|1,2
|0,0
|1,8
|-0,2
|1,8
|0
|1,8
|Турция
|0,0
|1,0
|4,0
|0,0
|4
|0
|4
|Бразилия
|1,1
|-0,4
|2,0
|-0,5
|2,5
|0,2
|2,4
|ЮАР
|0,4
|-0,7
|0,9
|-0,6
|1,3
|-0,4
|1,5
|Объем мировой торговли
|1,4
|-1,2
|1,9
|-1,3
|2,5
|-0,7
|2,8
|Изм. цены нефти
|-10,3
|-6,9
|-5,4
|-3,9
|1,9
|1,2
|1,9
Страна/р 2019г, изм., 2020г, изм., 2021г, изм., 2022г, %
егион % п.п. % п.п. % п.п.
Мировая 2,4 -0,2 2,6 -0,2 2,6 -0,2 2,8
экономика
Развитые 1,6 -0,1 1,5 -0,1 1,5 0 1,5
экономик
и:
США 2,3 -0,2 1,7 0,1 1,7 0,1 1,6
еврозона 1,1 -0,1 1,3 -0,4 1,3 0 1,3
Япония 1,1 0,3 0,6 0,0 0,6 0 0,6
EM и DE: 3,5 -0,5 4,3 -0,5 4,3 -0,3 4,6
Китай 6,1 -0,1 5,8 -0,2 5,8 -0,2 5,7
Россия 1,2 0,0 1,8 -0,2 1,8 0 1,8
Турция 0,0 1,0 4,0 0,0 4 0 4
Бразилия 1,1 -0,4 2,0 -0,5 2,5 0,2 2,4
ЮАР 0,4 -0,7 0,9 -0,6 1,3 -0,4 1,5
Объем 1,4 -1,2 1,9 -1,3 2,5 -0,7 2,8
мировой
торговли
Изм. -10,3 -6,9 -5,4 -3,9 1,9 1,2 1,9
цены
нефти
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