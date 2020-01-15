Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - Российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или мае, заявил в среду министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит турецкая газета "Сабах".
При этом министр в очередной раз высказался в поддержку приобретения Анкарой этих комплексов.
По его словам, совершено естественно, что Турция изыскивала альтернативы американским комплексам Patriot. Акар отметил, что из-за этого Турцию не следует исключать из программы создания американского истребителя-бомбардировщика F-35.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.
Ранее турецкие военные сообщали о завершении первого этапа поставок С-400 из России.
1ар де