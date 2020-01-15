Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 11:40

Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - Российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или мае, заявил в среду министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит турецкая газета "Сабах".

При этом министр в очередной раз высказался в поддержку приобретения Анкарой этих комплексов.

По его словам, совершено естественно, что Турция изыскивала альтернативы американским комплексам Patriot. Акар отметил, что из-за этого Турцию не следует исключать из программы создания американского истребителя-бомбардировщика F-35.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Ранее турецкие военные сообщали о завершении первого этапа поставок С-400 из России.

1ар де

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